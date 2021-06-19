Новые подробности смерти 30-летнего игрока сборной России по хоккею с мячом

Стали известны новые подробности гибели в возрасте 30-ти лет игрока сборной России по хоккею с мячом Максима Ишкельдина.

«Как сообщает теща хоккеиста в полицию, его тело нашли в гараже дачного поселка под Новосибирском. Основной версией следствия является самоубийство. Обстоятельства последнего еще до конца неизвестны, предсмертную записку спортсмен не оставил. Делом занимаются правоохранительные органы», — сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Напомним, предыдущей версией было то, что у спортсмена оторвался тромб.

Ишкельдин стал шестикратным чемпионом мира, а также он пять раз выигрывал чемпионат России. Последним клубом игрока стал «Енисей» из Красноярска.

Также он выступал за «Сибсельмаш», «СКА-Нефтяник» и Зоркий. Ишкельдин являлся заслуженным мастером спорта России.

В Кубке мира хоккеист провел 38 матчей, забив 24 мяча.

Ранее сообщалось, что умер заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов.

Ему было 72 года.