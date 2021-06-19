Меркель скептически относится к заполненным стадионам на Евро

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что со скептицизмом относится к заполненным стадионам на чемпионате Европы — 2020 в некоторых странах.

«Мы не можем поступать так, как будто пандемия COVID-19 миновала. Мы должны быть осторожны, чтобы летом у нас было много свобод, но не всех. Это касается крупных мероприятий. Прекрасно, что в Мюнхене снова присутствуют 14 тыс. болельщиков, но когда я вижу заполненные стадионы в других странах, то я ощущаю некоторый скептицизм», — приводит слова политика ТАСС.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что матчи US Open-2021 пройдут при полных трибунах.