Роберто Карлос заявил, что Дзюбу могут пригласить в «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о нападающем национальной команды России Артеме Дзюбе.

«О Дзюбе знают в мадридском «Реале». Я считаю Артема сильным нападающим! Нравится, как он берет на себя ответственность. Может быть, однажды Дзюбу пригласят в «Реал», — цитирует Карлоса Sport24.

Напомним, сборная России одолела команду Финляндии на чемпионате Европы — 2020 со счетом 1:0 и поднялась на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Следующую встречу россияне проведут 21 июня в Копенгагене против сборной Дании. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

На этом чемпионате Европы Дзюба провел два матча за сборную России и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершится 11 июля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.

Ранее Роберто Карлос заявил, что Путин является «топ-президентом».