Мама Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены

Татьяна Аршавина, мама экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, выиграла суд у бывшей жены игрока Алисы Казьминой, которая борется с тяжелым заболеванием, передает Starhit.

«Решение городского суда вступило в законную силу. Через две недели дело вернется в Приморский суд с актом, который можно обжаловать. Там, конечно, дадут время для добровольного выселения, а если этого не произойдет, перейдут к принудительному», — сказал адвокат Аршавиной Павел Волошин.

Напомним, Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь. Они развелись в 2019 году.

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее Казьмина заявила, что у нее больше нет сил бороться за жизнь.