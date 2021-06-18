Талалаев считает, что класс датских игроков повыше российских

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о матче Евро-2020 между Данией и Бельгией, передает «Матч ТВ».

Датчане уступили со счетом 1:2.

«У меня нет такого восхищения игрой датчан сегодня. Да, был неплохой первый тайм. Когда вышли более классные футболисты сборной Бельгии, мастерство все равно было видно. Нам до сборной Дании не так далеко, как до Бельгии. Да, датчане повыше нас, но не настолько», — сказал Талалаев.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.