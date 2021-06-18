Радимов пожелал сборной России, чтобы ее игры снова хотелось смотреть

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020, передает «Матч ТВ».

Радимов отметил, что во время чемпионата Европы ему хочется, чтобы матчи сборной поскорее закончились.

«С Бельгией по понятным причинам — при 0:3 хватит уже. А с финнами боялся —не дай бог какой-нибудь дурачок в наши ворота залетит. Разумеется, говорю об этом с улыбкой, но хочется пожелать нашей сборной, чтобы ее игры снова хотелось бы смотреть», — сказал Радимов.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.