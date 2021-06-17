Нидерланды обыграли Австрию в матче Евро-2020 и вышли в плей-офф

В Амстердаме завершился матч второго тура группового этапа Евро-2020 между командами Нидерландов и Австрии. Со счетом 1:0 победу праздновала голландская команда.

На десятой минуте матча Алаба сфолил против Дюмфриса в своей штрафной и арбитр, после просмотра этого момента, назначил пенальти. Депай здорово пробил в нижний угол ворот — Бахман угадал, но до мяча не дотянулся.

На 67-й минуте Мален зацепился за линию офсайда, получил передачу на ход, ворвался в штрафную и покатил мяч поддержавшему атаку Дюмфрису, который поразил ближний угол ворот.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче с Нидерландами Австрии не смог помочь нападающий Марко Арнаутович, которого дисквалифицировали на один матч чемпионата Европы. По итогам расследования инспектора по этике УЕФА действия игрока в матче первого тура группового этапа турнира против Северной Македонии (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».

После двух туров положение в группе С такое: 1. Нидерланды — 6, 2. Украина — 3, 3. Австрия — 3, 4. Северная Македония — 0.

Нидерланды гарантировали себе место в плей-офф.

21 июня Северная Македония сыграет с Нидерландами в Амстердаме, а Украина с Австрией сыграют в Бухаресте.

Ранее сообщалось, что австрийский игрок отстранен на один матч Евро за оскорбления в адрес македонцев.