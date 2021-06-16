Австрийский игрок отстранен на один матч Евро за оскорбления в адрес македонцев

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч чемпионата Европы — 2020, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам расследования инспектора по этике УЕФА действия игрока в матче первого тура группового этапа турнира против Северной Македонии (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».

Встреча между национальными командами, прошедшая 13 июня в Бухаресте не стадионе «Националь», завершилась победой австрийцев со счетом 3:1. После игры Арнаутовича, серба по происхождению, обвинили в расистских оскорблениях в адрес игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни.

Арнаутович не сможет помочь своей команде в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов. Встреча пройдет 17 июня в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене».

Ранее футболист сборной Австрии извинился за оскорбительные высказывания в адрес игрока сборной Северной Македонии.