Де Брёйне рассказал, что не стал праздновать свой гол из-за Эриксена

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне объяснил, почему не стал бурно праздновать свой гол в ворота Дании в матче Евро-2020. Бельгийцы победили со счетом 2:1, а полузащитник «Манчестер Сити», выйдя на замену во втором тайме, время успел не только забить гол, но и отметился результативной передачей.

«Я был счастлив, конечно же, но с достаточным уважением отношусь к чувствам пришедших людей. Я подошел к той части поля, где в субботу упал Эриксен, и сдержал радостные эмоции», — цитирует Де Брейне официальный сайт УЕФА.

Юссуф Поульсен открыл счет в матче уже на второй минуте, да и вообще в первом тайме датская команда по всем параметрам превосходила более именитого соперника. В перерыве главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выпустил на поле лидера команды Кевина де Брёйне, который пропускал матч первого тура против России из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Уже через десять минут после своего появления на поле де Брёйне стал автором голевой передачи, он ассистировал Торгану Азару.

На 71-й минуте Бельгия провела еще одну классную атаку, в которой поучаствовали Лукаку и оба Азара, а завершил ее четким ударом в ближний угол все тот же де Брёйне.

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