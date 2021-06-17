Игроки НХЛ назвали Василевского лучшим вратарем лиги

Российский вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй» Андрей Василевский победил в голосовании Ассоциации игроков лиги (NHLPA) на звание лучшего вратаря чемпионата.

Согласно результатам опроса игроков, опубликованным на официальном сайте NHLPA, Василевского назвали лучшим игроком 54,12% проголосовавших. 8,88% проголосовали за голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери, 8,25% - за Кэри Прайса из «Монреаля».

Василевский также вошел в шестерку игроков, которых упомянули, отвечая на вопрос «Кого из игроков вы бы включили в команду, если бы вам нужно было выиграть одну игру?».

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз». Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 302 матчах и одержал 190 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли вратарь принял участие в 13 матчах, в которых он помог своей команде одержать девять побед. В среднем за игру он отразил 93,4% бросков при коэффициенте надежности 2,23.

Ранее сообщалось, что Василевский повторил рекорд по победам в Кубке Стэнли среди россиян.