Подписной бонус Кокорина при переходе в «Спартак» составил €4 млн

В интернет слили финансовые данные по трансферам «Спартака». Telegram-канал BlackMirror опубликовал новые данные о «Спартаке».

На канале был опубликован файл, в котором указаны финансовые данные по переходам в «Спартак» Александра Кокорина, Остона Урунова и Виктора Мозеса.

Подписной бонус при переходе Кокорина составил более €4 млн евро, годовой ФОТ (брутто) — примерно €3,4 млн.

Трансфер Урунова обошелся в €1 млн, солидарные компенсации €27,5 тыс., годовой ФОТ (брутто) — €689 тыс.. Также отмечается, что 25% от суммы свыше €1 млн евро при продаже выплачивается футболисту.

Переход Мозеса стоил «Спартаку» €300 тыс., агентская выплата — €150 тыс., годовой ФОТ (брутто) — примерно €3,4 млн. Также прописаны условные выплаты: €700 тыс. — выход в групповую стадию Лиги чемпионов + участие в 70% матчей; €300 тыс. — выход в групповую стадию Лиги Европы + участие в 70% матчей; обязательство по выкупу за €5 млн при выполнении условий (групповая стадия Лиги чемпионов и участие в 60% официальных игр или выход в групповую стадию Лиги Европы и участие в 70% официальных игр).

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2020 года. Он принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два мяча. В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн.

В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Остон Урунов перешел в московский «Спартак» 5 августа 2020, подписав долгосрочный контракт. Дебютировал в «Спартак» 16 сентября 2020 года с передачи Александра Кокорина забил дебютный мяч за «красно-белых» в матче Кубка России против «Родины».

20 февраля 2021 года вернулся в клуб «Уфа», подписав арендное соглашение с возможностью выкупа игрока. Всего в сезоне 2020/21 провел 10 матчей.

Ранее агент Селюк заявил, что Газизов использовал Кокорина как промокашку.