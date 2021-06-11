Агент заявил, что Газизов использовал Кокорина, как промокашку

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансфере нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

«Изначально Кокорин совершил большую ошибку, что ушел из «Сочи»… Надо было там оставаться, но поддался на эти газизовские уговоры. Может, хотел отомстить «Зениту» — ведь перешел в стан злейших врагов. К сожалению, Кокорина использовали, мягко выражаясь, как… промокашку. Газизов организовал громкий переход, хотел себя показать, но… облажался.

Красно-белые уже и не знали, как от Кокорина избавиться — хорошо, подвернулся вариант с «Фиорентиной». Сейчас туда пришел новый тренер — Гаттузо, мой хороший товарищ. Может, при нем и заиграет Кокорин. Но у Гаттузо придется пахать, он очень требовательный наставник, — приводит слова Селюка tele-sport.ru.

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2020 года. Он принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два мяча. В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн.

В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что ее до сих пор трясет от фамилии Кокорин.