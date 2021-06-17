Нурмагомедов считает, что в футбольной сборной России нет лидера

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы сборной России на чемпионате Европы-2020.

«В современной сборной у меня есть друзья, я не собираюсь критиковать команду. Могу сказать, что нет лидера команды. А если он есть, то он не выполняет свой функции. Это точно не лучшая сборная России за всю историю. Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х. На данный момент идет спад, но такое бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России — выйти из группы», — цитирует Нурмагомедова Prosports.kz.

В первом матче российская команда со счетом 0:3 уступила Бельгии. Затем со счетом 1:0 переиграла сборную Финляндии, сохранив таким образом шансы выйти в плей-офф турнира. Заключительный матч на групповом этапе россияне проведут против команды Дании в Копенгагене 21 июня.

Перед началом турнира Нурмагомедов сказал, что подопечные Станислава Черчесова смогут побороться за выход в 1/8 финала континентального первенства.

Ранее сообщалось, что Хабиб дал оптимистичный прогноз по поводу будущего сборной России на Евро-2020.