Рамос раскрыл, как относится к президенту «Реала» Пересу

Серхио Рамос поблагодарил президента мадридского «Реала» Флорентино Переса на прощальной пресс-конференции.

«Флорентино привел меня в этот клуб клуб, он сделал так, чтобы я пережил эту мечту. Никогда этого не забуду и не буду делать никаких заявлений против Переса. Я люблю нашего президента.

Прощание могло бы быть лучше? Да, мне хотелось бы попрощаться с болельщиками на «Сантьяго Бернабеу», однако, учитывая, какую поддержку мне оказали на прощальной церемонии клуб, президент и моя семья, лучшего прощания быть просто не могло.

Если бы я был президентом «Реала», то попрощался бы с легендой клуба по-другому? Я не знаю, о чем думает президент. На этот вопрос должен отвечать он. Я ведь не в курсе, о чем он беспокоился, что думал о будущем команды», — подытожил защитник.

Ранее Рамос раскрыл причины конфликта с «Реалом».