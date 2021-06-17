«Севилья» не собирается возвращать Рамоса

«Севилья» не заинтересована в подписании именитого испанцкого защитника Серхио Рамоса, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Как отмечает инсайдер, «Севилья» никогда не проявляла никакого интереса к кандидатуре 35-летнего защитника, а вопрос с его возвращением даже не рассматривался.

В настоящее время Серхио Рамос ведёт переговоры с другим клубом, имя которого пока не известно.

В конце этого месяца у многолетнего капитана мадридского «Реала» истекает контракт с клубом, и стороны не стали его продлевать.

17 июня состоится мероприятие, посвященное уходу Рамоса из мадридского клуба. На церемонии кроме самого игрока будет присутствовать президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Напомним, «Реал» сделал Рамосу предложение по новому контракту, но стороны не сошлись по срокам и сумме соглашения. Перес, недовольный поведением Серхио, продолжил готовить церемонию прощания.

Ранее сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы по владению мячом в матче со командой Швеции.