Дзюба показал лучший результат по выигранным единоборствам на Евро

Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба в матче с Финляндией выиграл 11 верховых единоборств, что стало лучшим результатом на чемпионате Европы — 2020, сообщает Squawka Football.

Напомним, Россия победила финнов со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Только Патрис Эвра (17) и Колбейн Сигторссон (17) выигрывали больше единоборств в матче европейских чемпионатах начиная с 1980 года.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Финляндия померится силами с Бельгией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

Ранее сообщалось, что форвард сборной России Артем Дзюба повторил свой личный антирекорд.