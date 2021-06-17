Федун заявил, что победу сборной России принесли техника Миранчука и надежность Джикии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по поводу результата матча сборной России с Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, Россия победила финнов со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Тяжелая победа. Видно, что в классе наши превосходят финнов, как Бельгия – нас. Только, в отличие от нашей сборной, Финляндия не допустила ни одной грубой ошибки в обороне.

Все решили техника Миранчука и надежность Джикии. В матче с более искушенной в футболе Данией этого может и не хватить», – приводит слова Федуна «Чемпионат.com».

Также владелец красно-белых добавил, что напрашивалась замена на Макарова, который может находить свободную зону, и слишком мало времени тренерский штаб дал Соболеву.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Дзюба ни в чем не уступает Соболеву.