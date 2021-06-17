«Ростов» не получал никаких документов по поводу дисквалификации Обухова

Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько высказался по поводу расторжения контракта с нападающим Владимиром Обуховым из-за нарушений антидопинговых норм.

««Ростов» не получал никаких документов от Международной федерацией футбола (ФИФА) или Российского футбольного союза (РФС) относительно дисквалификации Обухова. Если мы такие документы получим, то будем их изучать. Более того, юридического подтверждения дисквалификации у нас нет», – приводит слова Штанько «СЭ».

Также спортивный юрист Юрий Зайцев отрицает факт дисквалификации нападающего.

Напомним, ранее ФИФА открыла дела против троих российских футболистов, обвинив их в приеме допинга. Подозреваемыми стали нападающий «Ростова» Владимир Обухов, защитник «Звезды» Иван Князев и вратарь Дарья Мещерякова, выступавшая за женскую сборную U17. При этом Обухов обвиняется еще и в попытках скрыть следы допинга.

ФИФА утверждает, что проба Обухова, взятая в Новогорске восемь лет назад, была отмечена в базе данных как отрицательная, но на самом деле якобы содержала в себе запрещенный стимулятор — метандиенон.

В прошлом сезоне нападающий провел 18 матчей за «Ростов» и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Владимир Обухов был дисквалифицирован ФИФА на полгода за нарушение антидопинговых правил.