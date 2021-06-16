Впервые в истории Евро игрок сборной Германии поразил собственные ворота

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс стал первым игроком национальной команды в истории чемпионатов Европы, которому удалось поразить собственные ворота, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футболист отметился неприятным достижением в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против сборной Франции. Встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц-Арене», завершилась со счетом 1:0. Гол Хуммельса стал единственным в матче. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Благодаря победе сборная Франции набрала три очка и вышла на второе место в турнирной таблице группы F, уступаю Португалии по разнице забитым и пропущенных мячей. Команда Германии располагается на третьей строчке. Последнюю позицию занимает Венгрия.

Во втором туре группового этапа Евро-2020 Франция встретится с Венгрией 19 июня в Будапеште, а Германия в этот же день в Мюнхене сыграет с Португалией.

Ранее защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар рассказал о своем столкновении с Робином Госенсом в матче со сборной Германии. По словам футболиста, после удара он потерял сознание.