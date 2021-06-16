Игрок сборной Польши Крыховяк заявил, что не хочет быть клоуном

Хавбек московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк высказал мнение о своем удалении во втором тайме матча со Словакией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Для меня это была очень трудная ночь. Мы все совершаем ошибки, но моя имела огромные последствия и может помешать нам в достижении наших целей. Я был полностью открыт для критики, теперь пора продолжать работать. Я пришел сюда не для того, чтобы сказать, что все в порядке, я не хочу быть клоуном, — приводит слова поляка AS.

Встреча между сборными Польши и Словакии, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков. В составе победителей отличился Милан Шкриньяр, также автоголом отметился голкипер сборной Польши Войцех Щенсны. У проигравшей команды мяч забил Кароль Линетты.

19 июня сборная Польши встретится с Испанией в Севилье, а 23 июня со сборной Швеции в Санкт-Петербурге.

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