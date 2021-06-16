Федерация Бокса организовала флешмоб в поддержку Путина перед встречей с Байденом

В целях поддержки президента России Владимира Путина перед встречей с главой США Джо Байденом в Екатеринбурге была проведена масштабная акция в рамках Командного Кубка России по боксу, информирует сайт Федерации бокса России.

Более 6,5 тыс. участников провели тренировку по боксу, установив при этом рекорд. Предыдущее достижение было установлено в 2017 году на Красной площади в Москве. Тогда в Международный день бокса в акции приняли участие 3,5 тыс. спортсменов.

Во флешмобе учувствовали чемпионы мира по боксу Александр Беспутин и Денис Лебедев, чемпионы Олимпийских игр по боксу Егор Мехонцев, Евгений Тищенко и Рахим Чахкиев, президент Международной Ассоциации Бокса (AIBA) Умар Кремлев, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся 16 июня в 14.55 по местному времени (15.55 мск). После небольшого перерыва, второй раунд переговоров начнется в 17.40 (18.40 мск).

После проведения переговоров с Владимиром Путиным, Байден намерен провести пресс-конференцию, однако время ее проведения не уточняется.

Ранее сообщалось, что влиятельный американский промоутер Дон Кинг требует с завершившего карьеру российского боксера Александра Поветкина выплаты компенсации.