Поветкин заявил, что будет болеть за украинца Усика в бою с Джошуа

Российский боксер Александр Поветкин, объявивший 13 июня о завершении карьеры, рассказал, что будет болеть за Александра Усика в возможном бою с Энтони Джошуа.

«Усику привет, хороший парень и боксер. Всем ребятам из Украины привет, все славяне.

Буду смотреть бой с Джошуа, за Усика буду болеть, конечно. Не знаю кто победит. Надеюсь, что Усик», — сказал Поветкин в прямом эфире Instagram.

Украинский боксер на профессиональном ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Ранее российский боксер Константин Цзю назвал правильным решение Александра Поветкина закончить карьеру.