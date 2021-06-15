Слуцкий рассказал, как отнесся к словам Канделаки о женской склочности в свой адрес

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о нем: «в азарте не хватает такта и проступает женская склочность».

«Когда комментирую и вообще что-то говорю, подразумеваю, что многие вещи произносятся с высоким уровнем иронии и прежде всего самоиронии. Очень сложно менять свою стилистику, подстраиваясь подо что-то или под кого-то. Кто как понял, тот так и понял. Как вы рассказали эту ситуацию — так же я себе ее и представлял. Все было сказано безымянно и с большим, повторю, уровнем иронии», - цитирует специалиста «СЭ».

Также наставник добавил, что с Канделаки даже не знаком и поэтому не может характеризовать человека.

Напомним, что по ходу репортажа с матча Россия — Болгария на Первом канале тренер сказал: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да». Именно эта реплика и задела продюсера «Матч ТВ».

Тина Канделаки в 2019 году в поздравлении национальной сборной с победой призвала подарить аплодисменты Станислав Черчесову, Артем Дзюбе и иранцу Сердару Азмуну. Позднее она призналась, что перепутала Азмуна с Магомедом Оздоевым.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что не запомнил разговор с супругой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой.