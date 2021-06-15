Семенович заявила, что хочет ставить наглых мужчин на место

Российская поп-исполнительница, бывшая фигуристка Анна Семенович прокомментировала скандал с экс-футболистом сборной России и петербургского «Зенита» Владимиром Быстровым.

Напомним, Быстров выразил мнение, что если бы Семенович захотела продолжить карьеру в фигурном катании, то уменьшила бы размер груди.

«Мне просто очень хочется немножко ставить наглых мужчин на место. Для меня это приятно, получаю от этого удовольствие. Когда мужчина хамит женщине, его нужно ставить на место, поэтому тем, что я обратила внимание на Владимира Быстрова, ему очень повезло. Он на мне хайпанул, на него это тоже обратило внимание, поэтому я ему сделала большой подарок, что моя персона нереальной красоты развернула голову в сторону хама Владимира Быстрова», - сказала Семенович на YouTube-канале KonOff Василия Конова.

Семенович неоднократно завоевывала призовые места на международных соревнованиях. Пара Анна Семенович — Роман Костомаров под руководством Натальи Линичук становилась серебряными призёрами чемпионата России (2000 год) и считалась вторым по силе российским дуэтом после пары Ирина Лобачёва — Илья Авербух. Семенович является мастером спорта России международного класса по фигурному катанию на коньках.

Ранее Анна Семенович заявила, что намерена засудить Владимира Быстрова за грубое высказывание о ее груди.