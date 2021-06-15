Слуцкий заявил, что не запомнил разговор с Салиховой

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о встрече с супругой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой.

«Может быть, такое и было. Просто это у меня тоже не отложилось в памяти. Таких разговоров было очень много — я не отказываю никому из тех, кто задает какие-то вопросы. Не могу вспомнить всего, что происходило 12 лет назад.

Поэтому не готов эту историю ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если человек говорит — значит, так оно и есть. Наверное, если бы я знал, кто это, — разговор отложился бы в памяти», — цитирует специалиста «СЭ».

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский клуб набрал 53 очка и занял четвертое место в турнирной таблице первенства. Коллектив Слуцкого отстал на три балла от расположившегося на третьей строчке московского «Локомотива».

Наибольших успехов специалист добился с московским ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также дважды завоевывали Кубок (2010/11, 2012/13) и Суперкубок страны (2013, 2014).

Ранее Зарема Салихова рассказала о своем знакомстве с Леонидом Слуцким.