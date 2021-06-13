Дзюба объяснил разгром от сборной Бельгии глупой ошибкой

Нападающий петербургского «Зенита» и национальной сборной России Артем Дзюба прокомментировал итоги матча первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.

По его словам, команда начала игру против лучшей сборной планеты по версии Международной федерации футбола (ФИФА) неплохо.

«Начали довольно неплохо, думали, что вполне сможем сыграть вничью. Но затем все изменила глупая ошибка. В матче против такого сильного соперника вернуться в игру невероятно сложно», — передает слова Дзюбы официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что сборная России под руководством Станислава Черчесове суммарно пропустила от Бельгии 13 мячей.