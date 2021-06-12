Бельгия забила второй мяч в ворота сборной России

В эти минуты идет матч Евро-2020 между национальными командами Бельгии и России.

На 34-й минуте мяч в ворота российской команды забил Тома Менье. Бельгия ведет со счетом 2:0.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Это первый матч сборных на турнире.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что бельгийские игроки преклонили колено перед матчем с Россией.