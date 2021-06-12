Аршавин рассказал, чем его удивляет Дзюба

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как он относится к игре нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

«Феномен Дзюбы? Он меня удивляет тем, что уже на протяжении трех лет сохраняет этот уровень. Это неожиданно для игрока его возраста. Дзюба реально тащит на себе «Зенит». Причем у него был провал, его отправляли в тульский «Арсенал». Я даже успел против него сыграть в товарищеском матче за «Кайрат». 18-летний парень у нас его закрыл, а через полгода Артем уже герой России», — приводит слова бывшего нападающего «Чемпионат.com».

Также Аршавин добавил, что игра сине-бело-голубых очень сильно зависит от Дзюбы, который делает все на высоком уровне.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня Дзюба в составе сборной России встретится с командой Бельгии. Начало матча — в 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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