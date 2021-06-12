Американская фигуристка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

Американская фигуристка Эмбер Гленн заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«В шестнадцатилетнем возрасте, в то время, когда мои друзья и товарищи по тренировкам интересовались противоположным полом, я влюблялась как в мужчин, так и женщин. Я ничего никому не говорила по этому поводу. Как бисексуальная и пансексуальня женщина, я хочу любить кого-либо вне зависимости от пола или гендерной идентичности.

Я молчала, потому что занимаюсь спортом, а здесь люди судят других людей. И вы не знаете о личных убеждениях судей. Вы можете надеяться, что все будут толерантными, но сейчас я осознала, что у судей может быть предвзятое отношение ко мне еще до выхода на лед», — приводит слова фигуристки Team USA.

Спортсменка является серебряным призером национальной сборной США 2021 года и бронзовым призером CS US Classic 2019 года.

Ранее американский фигурист и близкий друг Евгении Медведевой Джейсон Браун совершил каминг-аут.