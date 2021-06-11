УЕФА: лозунг «Героям Слава!» на внутренней стороне воротника сборной Украины должен быть прикрыт

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о том, что перед каждым матчем сборной Украины по футболу ее форму будут проверять, передает «Спорт-Экспресс».

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава» на внутренней стороне воротника футболки», -— сообщили в УЕФА.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее экс-игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко высказался о возможном матче против России.