Евгеньев заменит в сборной России заразившегося коронавирусом Мостового

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Защитник сборной России Роман Евгеньев Защитник сборной России Роман Евгеньев
Защитник сборной России Роман Евгеньев
РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев заменит полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового в заявке сборной России на чемпионат Европы — 2020, сообщает пресс-служба национальной команды в Telegram.

«В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгеньев принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В первом туре группового этапа российская команда встретится с командой Бельгии. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что второй тест Мостового дал положительный результат на коронавирус. Игрок был изолирован от остальной команды.