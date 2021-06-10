Кафельников считает, что Павлюченкова сотворила чудо в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Экс-теннисист Евгений Кафельников поделился эмоциями от выхода Анастасии Павлюченковой в финал »Ролан Гаррос», передает Sport24.

В 1/2 финала Павлюченкова обыграла Тамару Зиданшек из Словении.

«Павлюченкова сотворила чудо. Раз Настя дошла до финала, значит, у нее есть шансы на победу. Ожидал ли я такого от нее? Мы всегда ждем подобных результатов от отечественных теннисистов», — сказал Кафельников.

В финалах «Ролан Гаррос» россиянки не играли с 2014 года. Тогда Мария Шарапова в решающем матче встретилась с румынкой Симоной Халеп и одержала победу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

В 2011 году Анастасия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», что до 2021 года было ее лучшим достижением. Тогда россиянка обыграла свою соотечественницу Веру Звонареву, но позже уступила итальянке Франческе Скьявоне, не сумев выйти в полуфинал соревнований.

Ранее сообщалось о том, что Павлюченкова сыграет с Барборой Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос».