Юный болельщик дал совет Черчесову перед матчем с Бельгией

Юный болельщик из Тамбова рассказал главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову о том, как можно обыграть Бельгию в стартовом матче Евро-2020.

«Бейте почаще издали, Куртуа временами чудной. А самое главное — прессинг, прессинг, прессинг! Все должны летать по линиям! Если будут нужны советы по заменам, звоните в перерыве», — сказал он в видео, которое выложено в Instagram «7-17».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). Финальный матч пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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