Салихова рассказала, что у нее есть неопубликованные факты про Газизова

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что «Уфа» хочет подать на нее в суд.

Напомним, Салихова утверждала, что Шамиль Газизов на момент работы в качестве генерального директора «Спартака» руководил «Уфой».

«Вот теперь думаю: публиковать пост про Шамиля Газизова или приберечь факты для суда?» — написала Салихова в Telegram.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, что несколько лет назад в команду мог перейти Килиан Мбаппе.