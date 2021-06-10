Первый матч сборной России на Евро обслужит арбитр финала Лиги чемпионов

Испанский арбитр Матеу Лаос назначен главным судьей матча первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Бельгии, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Лаосу будут боковые арбитры Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Резервным рефери назначен Фернандо Андрес Рапаллини. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Алехандро Эрнандес, а его ассистентами станут Жоау Пиньейру, Иньиго Прието и Хуан Мартинес.

В мае Лаос обслуживал финал Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0).

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня в «Санкт-Петербурге». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Чемпионат Европы — 2020 стартует 11 июня матчем между командами Италии и Турции, который состоится в Риме на стадионе «Олимпико».

Помимо Рима и Санкт-Петербург, игры турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Севилья и Амстердам.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России не стал вносить изменения в заявку на чемпионат Европы — 2020. В списке остался защитник Федор Кудряшов, получивший травму перед товарищеским матчем против команды Болгарии (1:0).