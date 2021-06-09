Путин заявил, что его не задел дизайн формы сборной Украины с Крымом

Президент России Владимир Путин высказался о новой форме сборной Украины по футболу, в которой она будет выступать на чемпионате Европы — 2020.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской национальной команды. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В УЕФА позже сообщили, форма команды была утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

«Форма сборной Украины меня не задела. Здесь нет никакой новизны, Киев пренебрегает волеизъявлением народа», — сказал Путин.

8 июня Российский футбольный союз (РФС) направил в международную организацию письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению российской стороны, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что ожидает ответа от УЕФА в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что сборная России не будет сниматься с Евро из-за формы команды Украины.