В Госдуме опасаются хулиганства в Петербурге из-за формы сборной Украины

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о ситуации с формой сборной Украины на чемпионат Европы по футболу.

По мнению парламентария, футболки с границами Украины, в которые включили Крым, являются провокационными.

«Я искренне знаю, что наши болельщики поддерживали бы Украину, но в этой ситуации никто не знает, как им поступить, что им чувствовать. К сожалению, эта акция отталкивает. Хотелось бы, чтобы возможный приезд сборной Украины в Питер не повлек за собой никаких хулиганских действий», — цитирует Журову «Чемпионат.com».

Напомним, сборная Украины представила форму для Евро-2020 с очертаниями границ страны, включая Крым. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что форма национальной команды на Евро-2020 соответствует регламенту.

8 июня Российский футбольный союз (РФС) направил в международную организацию письмо, в котором обратил внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины. По мнению российской стороны, дизайн новой экипировки украинской команды нарушает принципы УЕФА.

По мнению главы РФС Александра Дюкова, в форме наблюдаются призывы к расколу.

Ранее президент России Владимир Путин оценил новую экипировку сборной Украины.