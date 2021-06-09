Полиция Дании рада, что фанатов России не пустят в страну на матч Евро-2020

Полиция Копенгагена прокомментировала запрет правительства страны на въезд россиян на территорию Королевства, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу Дания — Россия.

«Российские болельщики… Они, наверное, не смогут посетить матч Дания — Россия, запланированный на 21 июня. Если честно, мы почувствовали небольшое облегчение. Опыт показывает, что российские фанаты требуют большего контроля за собой. Часто у них было желание поспособствовать беспорядкам и дракам. Конечно, мы не знаем, применимо ли это, если бы они приехали в Копенгаген в этом году. Но опыт показывает, что с фанатами из Восточной Европы приключаются разного рода проблемы», — приводит слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля BT.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Станислав Черчесов заявил: если Дания не пускает россиян на из-за политики, это ни в какие ворота не лезет.