Комментатор Орлов призвал президента УЕФА к ответу за лишение аккредитации Арустамяна

Известный телекомментатор Геннадий Орлов возмущен в отказе в аккредитации на Евро-2020 его коллеге, журналисту телеканала «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну. Орлов подчеркнул, что профессия журналиста предполагает освещение любых событий в любой точке планеты.

«Я президент Ассоциации спортивных комментаторов России. Отработал 17 Олимпийских игр, 11 чемпионатов мира, 10 чемпионатов Европы. И ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Я надеюсь, что господин Чеферин еще не знает об этом. Но хотелось бы, чтобы он, президент УЕФА, обратил на это внимание. Журналист в силу своей профессии имеет право быть в любой горячей точке, в любом государстве, везде, где угодно. Сама профессия подразумевает, что он имеет право посещать все, что угодно, что проходит на Земле. Тем более, спортивные состязания, где всячески стараются придерживаться лозунга «футбол вне политики». Поэтому это выглядит немного странновато, я удивлен позиции УЕФА», — сказал Орлов «Газете.Ru».

По его мнению, у Арустамяна еще есть шанс поработать на Евро-2020, но для этого необходимо защитить его интересы. Он считает, что заняться этим должен МИД РФ.

«Шанс оспорить, думаю, есть. Министерство иностранных дел должно заступиться, по большому счету. Это прямое препятствие выполнению журналистом своего профессионального долга. Любое препятствие работе журналиста — нарушение законов, всевозможных деклараций. Думаю, это недоразумение. И если УЕФА будет настаивать момент, то очень сильно рискует стать непопулярной организацией. При Леннарте Юханссоне и Мишеле Платини это было невозможно, а при Чеферине почему-то это происходит. Значит, проверяют на крепость его политических принципов. Ну что такое — какая-та страна решает журналиста отцепить по каким-то своим политическим вопросам. Если он разыскивается Интерполом — это другое дело. Но если он нигде ничего не нарушил, если он очень популярный журналист в своей стране, — ну как же так поступать? Логики нет никакой. Они обязаны это недоразумение разрешить», — убежден комментатор.

Арустамяну отказал в аккредитации азербайджанский оргкомитет Евро-2020. Это было аргументировано тем, что журналист посетил Нагорный Карабах без разрешения Баку. Орлов призвал президента УЕФА Александера Чеферина публично разъяснить этот инцидент.

«Какое это имеет отношение к чемпионату Европы и к УЕФА? Они написали ноту в МИД РФ? С чего вдруг это все происходит? По всем цивилизованным законам, журналист имеет право посещать что угодно. А Азербайджан, значит, решил свои законы установить. Ну давайте не будем пускать азербайджанских корреспондентов сюда — и чем это все может закончиться? Все это вопросы Чеферину, президенту УЕФА — пусть он ответит. Пусть публично объяснит, почему это произошло», — заявил Орлов.

Ранее комментатор Твалтвадзе объяснил недопуск Арустамяна на ЧЕ проблемами между Арменией и Баку.