В Фонде спортивной солидарности оценили шансы отстранения Белоруссии от Игр

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Белоруссии (BSSF) Александр Опейкин прокомментировал текущую ситуацию с расследованием Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении белорусских спортсменов, которые подвергаются у себя на родине политическим преследованиям.

«С нашей стороны поданы жалобу в МОК по факту преследования участников Олимпийского движения и возбуждения против них уголовных дел. В отношении Александры Герасимени возбуждено уголовное дело, против меня, против других сотрудников Фонда, в том числе и бывших. Ко многим приходили с обысками. Мы также подали жалобу по поводу ареста двух спортивных журналистов Tribuna.com Дмитрия Руто и Александра Ивулина, они находятся сейчас в СИЗО. Это политическое преследование со стороны властей.

Какую-то реакцию МОК на совокупность всех этих фактов мы ждем. Сейчас проходит Исполком и, возможно, по его итогам будет что-то озвучено по Белоруссии. Но, если честно, мы ждем решений уже после Олимпиады в Токио, прекрасно понимаем, что сейчас Исполком МОК больше озабочен проведением Игр, а второстепенные вопросы, а белорусский вопрос в данном случае является таковым, будет решать уже позже, — сказал Опейкин в интервью «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Белорусский клуб исключили из хоккейной Лиги чемпионов.