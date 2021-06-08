Белорусский клуб исключили из хоккейной Лиги чемпионов

Руководство хоккейной Лиги чемпионов (CHL) объявило о решении исключить минский клуб «Юность» из состава участников турнира в сезоне-2021/22.

«После недавних инцидентов и реакции на них в Белоруссии поездки в Минск стали затруднительными. Предварительным условием для нашего общеевропейского соревнования является то, что команды, болельщики, официальные лица могут путешествовать и оставаться в стране в безопасности.

К сожалению, в настоящее время это не распространяется на поездки в Белоруссию и из Белоруссии. Правление CHL решило, что участие представителя этой страны связано с очень большими рисками, и wild card для «Юности» отменен, » — сообщает официальный сайт турнира.

23 мая в Минске принудительно был посажен самолет, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич. Его поместили в СИЗО. Правозащитниками Протасевич признан политзаключенным. В результате ряд государств закрыли авиасообщение с Белоруссией.

CHL была создана в 2014 году. Действующим победителем является шведский клуб «Фрелунда». В прошлом сезоне розыгрыш CHL не проводился из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной Белоруссии вернутся домой с чемпионата мира в Риге на автобусе из-за запрета на полеты.