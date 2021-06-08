Собчак оценила слова супруги владельца «Спартака» о Канделаки

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала высказывание супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о ее отношении к телеканалу «Матч ТВ».

«Мне все больше и больше нравится эта Зарема. Про черные колготы — это даже смешнее, чем про перепутать имена футболистов будучи генеральным директором», — написала в «сториз» своего профиля в Instagram Собчак.

«Теперь Тина найдет мои фото в черных чулках и выдаст душераздирающий пост про трусы и чулочные изделия», — вновь пошутила жена Федуна, выложив скриншот с реакцией Собчак на ее комментарий в адрес Канделаки.

Ранее Салихова намекнула на случай, когда генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки перепутала полузащитника сборной России Магомеда Оздоева и нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна.

Напомним, что в совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.