«Монреаль» обыграл «Виннипег» в четвертой игре серии плей-офф НХЛ

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» уступил «Монреаль Канадиенс».

Встреча прошла в Монреале на арене «Белл Центр» в присутствии 2 500 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон, Артуре Лехконен и Тайлер Тоффоли.



У проигравшей команды дубль на свой счет оформил канадский защитник Логан Стэнли.

Отметим, что американский вратарь команды из Виннипега Коннор Хеллебайк отразил 39 бросков из 42.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ по сумме дохода.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала. Четвертый матч

«Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0).