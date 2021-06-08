Белик призвал не лезть Россию в дизайн формы сборной Украины

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Алексей Белик прокомментировал дизайн новой формы сборной Украины по футболу, в которой подопечные Андрея Шевченко сыграют на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

По его словам, после презентации огромное число фанатов изъявило желание заполучить игровые майки.

«Мне очень понравилась новая форма сборной Украины. Много людей уже звонят и спрашивают, где ее можно купить.

Ажиотаж в России? Знаете, есть такая программа — «Пусть говорят». За 30 лет мы уже сами в состоянии разобраться с тем, что наносить на футболку», — сказал Белик в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что депутаты Государственной думы призвали запретить эту форму, назвав ее политической провокацией.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сразятся с бельгийцами, финнами и датчанами.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции России на новую форму украинской национальной команды, в которой она будет играть на Евро-2020.