Салихова намекнула на двуличие сотрудников «Матч ТВ»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о своем отношении к телеканалу «Матч ТВ».

Бывший член совета директоров столичного клуба намекнула на случай, когда генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки перепутала полузащитника сборной России Магомеда Оздоева и нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна.

«На «Матч ТВ» им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями. Только к другим они безжалостны и строги», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Напомним, что в совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее Зарема Салихова рассказала о своем знакомстве с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.