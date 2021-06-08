«Айлендерс» обыграли «Бостон» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

В пятом матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» в присутствии 17 400 зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бэйли, Джордан Эберле и Брок Нельсон.

У проигравшей команды отличились Брэд Маршанд, Давид Крейчи и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

Отметим, что российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 40 бросков из 44.

После пяти поединков в серии со счетом 3:2 лидируют «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ по сумме дохода.

Плей-офф НХЛ. 1/4 финала. Пятый матч

«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 (1:1, 1:3, 2:1).