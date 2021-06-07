В России могут приговорить к пяти годам заключения за ношение футболки сборной Украины

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о том, что за ношение в России футболки сборной Украины с очертаниями Крыма может наступить уголовная ответственность, передает Sport24.

«Если кто-то наденет эту футболку на территории России, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ», — сказал Бушманов.

Также Бушманов отметил, что согласно статье, за первичное нарушение лицо получает административное наказание, за повторное — денежный штраф, арест до шести месяцев либо лишение свободы сроком до четырех лет. В случае использования СМИ тюремный срок может возрасти до пяти лет.

6 июня сборная Украины представила новую форму для участия в чемпионате Европы. На форме присутствуют политические лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

Ранее бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов заявил, что Украина всегда была частью России.