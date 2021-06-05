Задержанная во Франции российская теннисистка Сизикова намерена подать жалобу на клевету

Фредерик Бело, адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой, отреагировал на обвинения в адрес своей подзащитной, передает ТАСС.

«Сизикова потрясена и отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. Эти обвинения наносят вред ее репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу на клевету», — сказал Бело.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Ранее сообщалось о том, что Сизикова освобождена из-под стражи.