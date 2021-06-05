Салихова раскритиковала работу «Спартака» на внутреннем трансферном рынке

Экс-член совета директоров московского «Спартака», гражданская жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова оценила работу красно-белых на внутреннем трансферном рынке.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние пару лет купил только одного качественного игрока — Александра Соболева. Несмотря на все мои просьбы, из Голландии приехал Гус Тиль, а не Вячеслав Караваев из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову, что послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова.

Даниил Фомин, Илья Самошников, Денис Макаров, Данил Глебов, Иван Ломаев, Даниил Лесовой прошли мимо спартаковской селекции, когда им было по 17-18 лет. Сколько раз я слышала фразу: «Абсолютно средний игрок, наши лучше». А наши-то где? В последнее время только Павел Маслов и Александр Максименко стабильно заиграли.

А сколько было в Спартаке-2 непонятных трансферов? От Сергея Еременко до Малкольма Баду», — пишет Салихова в своем Telegram-канале.

Также Салихова добавила, что сейчас из академии только Руслан Литвинов готов к основной команде, но она верит и в Михаила Игнатова, у которого был непростой год. По словам супруги владельца москвичей, друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Ранее Зарема Салихова назвала Слуцкого лучшим русским тренером.