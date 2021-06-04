Зарема Салихова назвала Слуцкого лучшим русским тренером

Экс-член совета директоров московского «Спартака», гражданская жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова назвала Леонида Слуцкого лучшим футбольным тренером с российским гражданством.

«На мой взгляд, лучший русский тренер — это Слуцкий. Интересно понаблюдать за «Рубином» в следующем сезоне», - написала Салихова в ходе общения с пользователями в своем Telegram-канале.

Ранее Зарема объявила о своем решении покинуть состав Совета директоров клуба. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившим не продлевать контракт со спартаковцами.

В совете директоров Салихова официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

Салихова отметила, что ее зоной ответственности остается фонд «Спартак — детям».

Ранее сообщалось, что «Зенит» отреагировал на слова Салиховой о популярности «Спартака».